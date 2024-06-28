 الأميرة البريطانية آن تغادر المستشفى بعد علاجها من ارتجاج في المخ - بوابة الشروق
الجمعة 28 يونيو 2024 4:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الأميرة البريطانية آن تغادر المستشفى بعد علاجها من ارتجاج في المخ

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 يونيو 2024 - 3:48 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يونيو 2024 - 3:48 م

من المقرر أن تقضي الأميرة البريطانية، آن، فترة نقاهة، في أعقاب خروجها من المستشفى، حيث تلقت علاجا من ارتجاج في المخ وإصابات طفيفة في الرأس، بعد أن صدمها حصان

وكانت شقيقة الملك شارلز الثالث - 73 عاما، تتواجد في مستشفى "ساوثميد" في "بريستول"، منذ مساء الأحد الماضي، بعد إصابتها أثناء سيرها في منزلها، في "جاتكومب بارك" في "جلوسيسترشاير"، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة.

وغادرت آن، سرا صباح اليوم الجمعة، وعادت إلى منزلها الريفي، قرب "مينتشينهامبتون"، على بعد حوالي 48 كيلومترا.

وأشاد زوج الأميرة، نائب الأدميرال، تيم لورانس بالأطباء والممرضات، الذين اعتنوا بزوجته، قائلا "أود أن أقدم خالص الشكر لجميع أفراد الفريق في مستشفى ساوث ميد، على رعايتهم وخبرتهم ولطفهم أثناء الإقامة القصيرة لزوجتي".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك