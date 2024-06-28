الأميرة البريطانية آن تغادر المستشفى بعد علاجها من ارتجاج في المخ

من المقرر أن تقضي الأميرة البريطانية، آن، فترة نقاهة، في أعقاب خروجها من المستشفى، حيث تلقت علاجا من ارتجاج في المخ وإصابات طفيفة في الرأس، بعد أن صدمها حصان

وكانت شقيقة الملك شارلز الثالث - 73 عاما، تتواجد في مستشفى "ساوثميد" في "بريستول"، منذ مساء الأحد الماضي، بعد إصابتها أثناء سيرها في منزلها، في "جاتكومب بارك" في "جلوسيسترشاير"، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة.

وغادرت آن، سرا صباح اليوم الجمعة، وعادت إلى منزلها الريفي، قرب "مينتشينهامبتون"، على بعد حوالي 48 كيلومترا.

وأشاد زوج الأميرة، نائب الأدميرال، تيم لورانس بالأطباء والممرضات، الذين اعتنوا بزوجته، قائلا "أود أن أقدم خالص الشكر لجميع أفراد الفريق في مستشفى ساوث ميد، على رعايتهم وخبرتهم ولطفهم أثناء الإقامة القصيرة لزوجتي".