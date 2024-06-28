بايدن يسخر من مزاعم ترامب حول استخدامه مشروبات بها مقويات

انتبه مساعدو بايدن لنظرية المؤامرة التي يروج لها دونالد ترامب بأن الرئيس سيتناول نوعًا من المقويات لتحسين أدائه في المناظرة الليلة، والآن يأملون في جمع بعض الأموال بناءً على هذه المزاعم.

قبل المناظرة، بدأت حملة بايدن ببيع عبوات ماء على الإنترنت مقابل 4.60 دولار - نسبة للرئيس الـ46 - مزينة بالنكات، بما في ذلك ما يبدو كأنه مكتوب بخط اليد "صلصة دارك براندون السرية" وعبارة "خالية تمامًا من الهراء".

أعلنت حملة بايدن عن هذا المنتج عبر تغريدة من حساب بايدن تقول: "لا أعرف ماذا يوجد في هذه المقويات، لكنني أشعر بالنشاط الشديد. جربوها بأنفسكم، أراكم قريبًا."

كان ترامب قد وجه اتهامًا لا أساس له بأن بايدن سيحصل على حقنة لرفع مستويات طاقته في تجمع نهاية الأسبوع.

وفي الساعات التي تسبق المناظرة، استمر دونالد ترامب الابن في تكرار هذه الادعاءات، مؤكدًا أن رفض بايدن إجراء اختبار المخدرات هو بحد ذاته اعتراف بأن الاتهام مبرر: "إذا لم يكن متعاطيًا للمخدرات، فلماذا لا يجري اختبارًا بسيطًا كهذا؟"