تعليق رونالدو على تجديد عقده مع النصر

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علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، على تجديد تعاقده مع الفريق، ومواصلة الرحلة رفقة "ألعالمي" خلال المرحلة المقبلة.

رونالدو في تصريحات مقتضبة من حوار مسجل سيذاع لاحقًا، عبر صفحة نادي النصر: "بالطبع علينا أن نذكر كلمة ولي العهد، لأنه يقوم بجهد وعمل رائع".

أضاف الدولي البرتغالي عن مستوى النصر: "لسنا سعداء بما حدث الموسم الماضي".اختتم تصريحاته: "أنا أؤمن بالمشروع، أؤمن بالنصر، أؤمن بجماهيرنا".

وكان نادي النصر قد نوه عبر صفحته الرسمية عن إذاعة حوار مع قائده كريستيانو رونالدو، اليوم السبت، يتحدث فيه عن تجديد التعاقد.