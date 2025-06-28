لاتسيو يعلن استمرار ساري في منصب المدير الفني

أصدر نادي لاتسيو الإيطالي بيانا أوضح فيه استمرار ماوريسيو ساري في منصب المدير الفني.

وجاء بيان لاتسيو عبر موقعه الرسمي

"هذا الصباح، أجرى الرئيس كلاوديو لوتيتو والمدرب ماوريسيو ساري محادثة هاتفية مطولة ومعمقة، نوقش خلالها النقاط المختلفة التي تمت مناقشتها باستفاضة فيما يتعلق بالوضع التنظيمي المتعلق بمؤشر السيولة".

"خلال المحادثة، أوضح الرئيس، ولأول مرة، بالتفصيل التعقيدات الفنية للتشريع وتداعياته. وبعد أن أقرّ ساري رسميًا بالوضع برمته، أكد استعداده التام لمواصلة الالتزام تجاه النادي وجماهيره بكل عزم.

"كان هذا خيارًا اتخذه القائد، الذي يؤكد مجددًا تمسكه القوي باللونين الأبيض والأزرق وجميع سكان لاتسيو، هذا الشعب الاستثنائي، الذي يستحق الجدية والتماسك".