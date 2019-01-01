قوات الأمن الأفغانية تقتل 7 من طالبان في اشتباكات شمالي البلاد

قتلت قوات الامن الافغانية قائدا ينتمي إلى جماعة طالبان، بالاضافة إلى ستة آخرين من المسلحين التابعين له، في اشتباكات وقعت بإقليم فارياب شمالي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية اليوم الاحد عن "فيلق شاهين 209" قوله في بيان له، إن قوات الامن اشتبكت مع عناصر من طالبان في قرية ناودارا بمنطقة قيصر .

وأضاف البيان أن قوات الامن قتلت أثناء الاشتباكات الملا عبد الشكور، القائد التابع لطالبان، والمسلحين الستة التابعين له.

وأوضح البيان أن قوات الأمن أصابت أيضا 14 من مسلحي طالبان أثناء الاشتباكات.

وفي الوقت نفسه، ورد في البيان أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن، وإصابة 7 آخرين.