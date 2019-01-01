تطرح هيئة السكك الحديدية مناقصة عالمية فى غضون شهرين بشأن تنفيذ مشروع كهربة الإشارات بين الجيزة بنى سويف بطول 125 كم بتكلفة مبدئية 250 مليون يورو، تبعا لتصريحات مسئول بهيئة السكك الحديدية.

قال المصدر لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إن الهيئة أستقرت على طرح مناقصة عالمية بسبب رفض عرض شركة ألستوم الفرنسية التى تقدمت به للهيئة بشأن تنفيذ المشروع.

وبرر سبب الرفض لتقديم قيمة تقديرية أعلى مما رصدته الهيئة بشأن تنفيذ مشروع كهربة الإشارات مما اضطرها لطرح مناقصة عالمية بشأن تنفيذ المشروع.

وطالب وزير النقل السابق الدكتور هشام عرفات شركة ألستوم الفرنسية بدراسة تنفيذ مشروع كهربة الإشارات بين الجيزة حتى بنى سويف بالأمر المباشر.

وذلك لعمل الشركة الفرنسية على تنفيذ مشروع كهربة الإشارات بين بنى سويف حتى أسيوط بتكلفة 100 مليون يورو منذ 2014 الماضى، بتمويل من البنك الدولى.

ولفت المصدر إلى أن شركة ألستوم تفتتح برج إشارات جديدا بمدينة الروضة بالقرب من المنيا خلال الأسبوع الجارى من أصل 15 برج إشارات تستهدف الشركة تنفيذها على طول الخط.

وتمكنت الشركة من تنفيذ 2 برج إشارات على خط بنى سويف أسيوط، منذ انطلاق تنفيذ المشروع أبرزها فى منطقة أبوقرقاص ومغاغة بمدينة المنيا.

ويجدر الإشارة إلى أن شركة ألستوم الفرنسية تعكف على تنفيذ أعمال الإشارات بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بحجم أعمال 85 مليون يورو.

وتنفذ هيئة السكك الحديدية 4 مشروعات لكهربة الإشارات أبرزها بين القاهرة الإسكندرية وتنفذه شركة تاليس الفرنسية، بينما المشروع الثانى بين بنى سويف ــ أسيوط وتنفذه شركة ألستوم الفرنسية، بينما الثالث بين بنها ــ بورسعيد وتنفذه شركة سيمنز الألمانية.