سجلت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) خسائر كبيرة في النصف الأول من العام الحالي.

وحسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر في مجلس الإشراف والمراقبة، فقد وصلت خسائر الشركة المملوكة للحكومة الألمانية إلى 7ر3 مليار يورو في الفترة بين يناير حتى يونيو الماضيين.

وكانت أعداد الركاب قد وصلت إلى مستويات قياسية في أول شهرين من العام قبل أن تتراجع في مارس الماضي بسبب أزمة كورونا ولم تحقق هذه الأعداد تعافيا حتى اليوم على الرغم من إبقاء (دويتشه بان) على عروضها خلال الجائحة.

ووفقا لهذه الدوائر، فقد وصلت إيرادات الشركة في الفترة المشار إليها إلى 4ر19 مليار يورو فقط، بتراجع بمقدار 5ر2 مليار يورو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة في الفترة المذكورة خسائر تشغيل (قبل احتساب الضرائب والفوائد) بقيمة 8ر1 مليار يورو.

وأضافت هذه الدوائر أن خسائر الشركة البالغة 7ر3 مليار يورو تتضمن قيود إهلاك بـ 4ر1 مليار يورو في قيمة شركة اريفا المملوكة لدويتشه بان.

وستطرح الشركة نتائجها النصف سنوية بعد غد الخميس.