مباحثات سعودية مع عدد من الدول الإفريقية تتناول سبل تطوير العلاقات المشتركة

بحث وزير الدولة السعودي لشئون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع عدد من وزراء الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإفريقية العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قطان أجرى اتصالات هاتفية مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غينيا بيساو سوزي كارلا باربوسا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في رواندا فينسنت بيروتا، ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون في بتسوانا يونيتي داو، ووزير خارجية مدغشقر تاهيندرازاناريفيلو جاكوبا اوليفا، ووزيرة العلاقات والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا غريس ناليدي باندور، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جزر القمر في جمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف اليمني، بحث خلالها الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.