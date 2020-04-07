مقترح لتسهيل مشاركة طلبة الجامعات العربية في الفعاليات العلمية خارج بلدانهم

ناقش اتحاد الجامعات العربية، مقترحا لمخاطبة المسؤولين في الدول العربية لتسهيل إصدار تأشيرات لطلبة الجامعات العربية للمشاركة في الأنشطة والفعاليات العلمية التي يتم عقدها خارج بلدانهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري للمؤسسات الأكاديمية التابعة لاتحاد الجامعات العربية الذي عقد برئاسة أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، وحضور مدراء وأمناء المجالس والمراكز والجمعيات العلمية التابعة للاتحاد من مصر والأردن والإمارات والعراق ولبنان والبحرين عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع اليوم الثلاثاء.

وبحث الاجتماع، إمكانية عقد مؤتمر افتراضي لطلبة الجامعات العربية الأعضاء للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، باعتبارهم أهم عناصر العملية التعليمية.

وقال أمين عام الاتحاد الدكتور عمرو عزت سلامة، إن المؤسسات الأكاديمية التابعة لاتحاد الجامعات العربية تقوم بدور حيوي في ترجمة خطط وبرامج الأمانة العامة للاتحاد إلى حقائق ملموسة من خلال البرامج التنفيذية التي تقوم بها لخدمة العملية التعليمية بكل عناصرها.

وقدم المشاركون، في الاجتماع الذي أداره الامين العام المساعدين الدكتور خميسي حميدي، تقارير لأهم الأنشطة والفعاليات العلمية التي تم عقدها واستعرضوا إصدارات المجلات العلمية لمؤسساتهم، كما ناقشوا مقترحات تهدف إلى تحسين أداء بعض هذه المؤسسات والحلول المقترحة للتحديات التي تواجهها.

وأعلن الأمين العام المساعدين الدكتور عبدالرحيم الحنيطي، رسميا، عن إصدار الدليل العملي للتعلم عن بعد الذي أصدره المجلس العربي لضمان الجودة والاعتماد التابع لاتحاد الجامعات العربية بحيث يتمكن كل المهتمين من الاستفادة من المعايير والشروط التي يجب توفرها في هذا النمط من التعليم، وإمكانية إجراء التقييم الذاتي بشكل علمي ودقيق.

وأوضح أن تطبيق معايير الجودة في البرامج الأكاديمية هي الأساس لسلامة العملية التعليمية، مبديا استعداد الاتحاد لمساعدة المؤسسات الأكاديمية التابعة للاتحاد والتي لم تتمكن مِن استكمال إصدار الأدلة الخاصة بها لتقديم الاستشارة والبيانات اللازمة لاستكمال هذه الأدلة المُتخصصة بمؤسساتهم.

يشار إلى أن هذه المؤسسات الأكاديمية موطنة في عدد من الجامعات العربية، بحيث تقوم الجامعة العربية عضو الاتحاد، باستضافة المقر الدائم لكل مؤسسة، وتتولى إدارتها من خلال عميد الكُلية أو مدير المؤسسة بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية.