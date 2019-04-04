تعقد محافظة شمال سيناء، اجتماعًا غدًا الأربعاء، لاستعراض الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ويرأس الاجتماع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بحضور قيادات مديريات الخدمات والتموين.

وفي مدن شمال سيناء، انتشرت شوادر بيع الأضاحي، في الساحات والشوارع، حيث تباين إقبال الأهالي على الشراء، و تشهد الأسواق ارتفاعًا لأسعار الأضاحي خاصة المواشي البلدية، بحيث تبدأ أسعار الخرفان من ٢٠٠٠ جنيه إلى ٦ آلاف جنيه حسب الحجم.

وعلى مستوى محلات بيع لحوم العجول و الإبقار، تجاوز سعر الكيلو الواحد ١٠٠ جنيه إلى ١٢٠ جنيها.

و ذكر أكثر من مواطن، أن الأسعار المرتفعة أدت لاحجام الكثيرين عن شراء الأضاحي والاتجاه لشراء لحوم بالكيلو أو المشاركة في العجول.

وأعلنت مديرية التموين بشمال سيناء عن حجز الأضاحي بسعر ٦٠ جنيها قائم الأضحية مع دفع مقدم حجز ٢٥٠ جنيهًا.