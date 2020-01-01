المعاهد الأزهرية بفلسطين: 50 منحة دراسية كاملة من الأزهر الشريف

قال عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين علي النجار، إن "الأزهر الشريف" وافق على منح دراسية لخمسين طالبا وطالبة من خريجي المعاهد الأزهرية بفلسطين للدراسة بجامعة الأزهر في القاهرة، في كافة التخصصات العلمية، منها 29 منحة في الطب.



وأضاف عميد المعاهد الأزهرية -في تصريحات نشرتها وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الثلاثاء- أن المنح هي عبارة عن إعفاء كامل من الرسوم الدراسية، وسكن جامعي مجاني، إضافة لبعض مصروف الجيب لكل طالب/ة يفوز بالمنحة.. مؤكدا أن جميع من تقدموا من المعاهد الأزهرية تم قبولهم في المنحة في مختلف التخصصات، لا سيما الطب، وطب الأسنان.



وأوضح "إن هذه المنحة المتميزة كان معمولا بها قبل عقود ثم أعيد العمل بها للعام الثاني بتوجيهات الرئيس محمود عباس، وجهود قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، الذي تحصل على موافقة شيخ الأزهر أحمد الطيب".



وأكد النجار أن دعم الأزهر الشريف لا يقتصر على المنح الدراسية فقط، بل أيضا تقديم الكتب الدراسية للطلاب في مختلف المراحل، وقال "منحتنا مشيخة الأزهر مشكورة هذا العام 135,660 كتابا بقيمة 700 ألف دولار لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية".



وأشاد النجار بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومة مصر وشعبها وجيشها، لوقوفها المستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحقوقه العادلة والمشروعة... كما شكر شيخ الأزهر، لمساندته الدائمة ورعايته الكريمة لطلبة فلسطين الدراسين في جامعة الأزهر، وخاصة خريجي المعاهد الأزهرية.