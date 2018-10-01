محافظ أسيوط يزور مركز شرطة ساحل سليم ويتفقد الخدمات الأمنية

زار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مركز شرطة ساحل سليم؛ لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وتفقد الخدمات الأمنية، والاطمئنان على تقديم الخدمات وحسن التعامل مع المواطنين.

والتقى سعد، ضباط وجنود المركز، وطالبهم باليقظة الدائمة والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، مشيدًا بانضباط العاملين بالمركز وحسن معاملة المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة ساحل سليم، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك ولتفقد المرافق والخدمات، وتفقد عددًا من الخدمات الأمنية بطريق (أسيوط / ساحل سليم) الزراعي للشد من أزر الضباط والجنود.

وقدم محافظ أسيوط، التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع قيادات ورجال الشرطة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وأشاد المحافظ، بجهود رجال الشرطة في ضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على الهدوء والاستقرار بالبلاد والتصدي للخارجين عن القانون بكل حسم، مؤكدًا أن جميعًا قيادة وجيش وشرطة في خدمة الوطن.