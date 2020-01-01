سجلت وزارة الصحة والسكان خروج أكبر عدد من المتعافين من فيروس كورونا المستجد في يوم واحد، مساء الاثنين، حيث تم خروج 1007 حالة من المتعافين، ليرتفع إجمالي المتعافين في مصر من الفيروس بإجمالي 34 الف و838 متعاف، نسبة 37.7 % من إجمالي الاصابات والتي بلغت 92 الف و482 مصاب.

بينما بلغت نسبة الوفيات 5% من إجمالي المصابين، حيث سجلت الوزارة وفاة46 حالة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات الى 4 الاف و652 حالة وفاة.

وسجلت وزارة الصحة والسكان 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.