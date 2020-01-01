رئيس الوزراء اليمني يبحث مع نظيره الكويتي التطورات الوطنية والإقليمية والدولية

أجرى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على صحة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتبادل وجهات النظر إزاء عدد من التطورات على الساحات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن رئيس الوزراء أعرب خلال المكالمة الهاتفية، عن أمنياته لأمير الكويت بموفور الصحة والشفاء التام، وللشعب الكويتي دوام الرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وتبادل رئيس الوزراء اليمني مع نظيره الكويتي التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود الأممية لتحقيق السلام والدور التاريخي المتميز والمستمر للكويت في دعم الشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال، وكذلك النجاح الذي حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة للدفع قدما بتنفيذ اتفاق الرياض.