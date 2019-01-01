جامعة الإسكندرية تعلن الفرق الفائزة في مسابقة ريادة الأعمال بالشرق الأوسط

أعلن رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، رئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط للدورة (CONFREMO)، النتيجة النهائية للفرق الثلاثة الأولى الفائزة في المسابقة الطلابية الإقليمية الافتراضية عن "ريادة الأعمال في الشرق الأوسط "REC"، حيث جاءت الجامعة اللبنانية فى المركز الأول، وجامعة الإسكندرية في المركز الثاني، وجامعة الخرطوم في المركز الثالث.

وقال الكردي -في بيان اليوم الثلاثاء- إن المسابقة التي أطلقتها جامعة الإسكندرية بصفتها رئيسا لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكوفونية في الشرق الأوسط أقيمت بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية التي قدمت الدعم المادي والمعنوي لتلك المسابقة، من خلال مشروعها "CIPIEE" (المسارات والإدماج الوظيفي والابتكار وريادة الأعمال في مصر) وبدعم من شركة "IBDL" (الرخصة الدولية لقيادة الأعمال) التي تولت تنظيم وإدارة المسابقة على الموقع الإلكتروني الذي تم إعداده لهذه المسابقة.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه المسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط في ريادة الأعمال والتي تم إدارتها منذ بدايتها وحتي لحظة انتهائها عبر الإنترنت مما يعد سبقا في عالم ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن فعاليات المسابقة انطلقت يوم 31 مايو الماضي من خلال الموقع الإلكتروني المعد خصيصا لها وسجل في تلك المسابقة 83 فريقا، بإجمالي عدد طلاب 314 طالبا ممثلين ل 14 جامعة من الجامعات الأعضاء في الـCONFREMO و6 دول هي: لبنان (5 جامعات) العراق (جامعة واحدة)، السودان (جامعتان)، جيبوتي (جامعة واحدة)، فلسطين (جامعة واحدة)، مصر (4 جامعات)، واجتازت جميع الفرق المتقدمة المرحلتين الأولى والثانية للمسابقة بنجاح حيث قامت جميع الفرق في المرحلة الأولى بملء نموذجًا تفصيليًا يتضمن بيانات شخصية وملخصًا يحتوي على معلومات أساسية عن فكرة المشروع والسوق المستهدفة وجدوى الاستثمار والميزة التنافسية للمنتج أو الخدمة المقدمة، تلت تلك المرحلة مرحلة ثانية مقسمة إلى شقين: شق تقييمي وشق تدريبي.

وأضاف ان جميع الفرق المشاركة حصلت على فرصة لتقييم سماتها الشخصية لتحديد الأدوار التي سيلعبها كل فرد داخل فريقه، ثم تلقت جميع الفرق المشاركة في المسابقة بعد ذلك تدريبا على أهم المفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة و طبقت ما تلقته في هذا التدريب في تطوير الأفكار المقدمة للمسابقة وكان ذلك بمصاحبة وتوجيه كوكبة من المدربين الدوليين والإقليميين، وبعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية، وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة من المسابقة حيث قام فريق من المحكمين الدوليين والإقليميين باختيار أفضل (10) مشاريع، حيث تأهل للمرحلة النهائية من المسابقة، فريقان من جامعة الخرطوم وجامعة السودان بالسودان، فريق من جامعة الموصل بالعراق، فريقان من جامعة الإسكندرية، وثلاث فرق من جامعة سينجور بمصر، وفريقان من الجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية بلبنان، وقد قامت تلك الفرق العشرة الفائزة، بعرض نماذج أولية ونماذج أعمال لفكرة مشاريعها المقترحة أمام لجنة التحكيم.

وقدم "الكردى" الشكر لحاضنة أعمال كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالإسكندرية، جمعية رجال أعمال الإسكندرية، غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وقدم الشكر أيضا للمحكمين، والمدربين، والطلاب المشاركين في تلك المسابقة من جامعات الشرق الأوسط المختلفة، لدورهم المؤثر في إنجاح تلك المسابقة وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي يواجهها العالم أجمع نتيجة جائحة الكورونا،

وتم تقديم الجوائز من جمعية رجال الاعمال المصرية بالاسكندرية وشركة برلا كاربون وبلغت قيمة الجائزة الأولى $2000، والجائزة الثانية $1500، والجائزة الثالثة $1000.