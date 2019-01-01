أرمينيا تسجل 239 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقترب من 38 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 37 ألفا و629 حالة.

وذكرت الوزارة -وفقا لما نقلته صحيفة (بان أرمينيان) الأرمينية على موقعها الإلكتروني- أنه تعافى 692 شخصا، بينما توفى 8 أشخاص بسبب الفيروس، واثنان آخران يحملان الفيروس لأسباب أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن ما مجموعه 158 ألفا و527 اختبارا قد أجريت منذ بداية تفشي المرض في البلاد، وقد تعافى حتى الآن 27 ألفا و357 شخصا، وتوفي 719 شخصا بسبب الفيروس التاجي في البلاد، بينما توفي 223 آخرون يحملون الفيروس لأسباب أخرى.