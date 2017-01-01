الإسكان الاجتماعي: وحدات جاهزة للتسليم الفوري بمبادرة سكن لكل المصريين 2

قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن مبادرة «التمويل العقاري الجديدة» صدرت قبل العيد مباشرة، مشيرة إلى أن الإعلان المطروح لـ«سكن لكل المصريين 2» ترجمة لتلك المبادرة على الأرض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المبادرة تتسم بوجود وحدات جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات لمتوسطي الدخل يتم تسليمها بعد 3 سنوات، معلنة عن بدء تقديم المواطنين فيها اعتبارًا من يوم 8 أغسطس المقبل.

وأوضحت أن شروط التقديم للمبادرة تشمل أن يكون الحد الأقصى للدخل بالنسبة لمنخفضي الدخل 6 آلاف جنيه للأسرة، و4500 للأعزب، لافتة إلى أن الحد الأقصى لمتوسطي الدخل 14 ألف جنيه للأسرة و10 آلاف للأعزب.

وأشارت رئيس الإسكان الاجتماعي، إلى أن كراسات التقديم ستكون مطروحة في مكاتب البريد الخاصة بالمدن التي تضم الوحدات، قائلة إن العملاء يقدمون المستندات على الموقع الإلكتروني بعد شراء الكراسة وتوقيع طلب التقديم والإقرارات المرفقة بها.

ولفتت إلى الاستعلام عن العملاء والمقبولين وتحويلهم إلى البنوك فور الانتهاء من الفرز بالنسبة للوحدات الجاهزة للتسليم الفوري، مضيفة أن الصندوق يرسل رسائل إلى المواطنين لدفع 12 قسطًا ربع سنوي ثم الحصول على التمويل العقاري والوحدة جاهزة وكاملة التشطيب، بالنسبة للوحدات المسلمة بعد 3 سنوات.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.