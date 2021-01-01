 الدفاع التونسية: تأمين محيط مبنى التلفزيون هدفه تعزيز حماية المنشآت الحساسة - بوابة الشروق
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الدفاع التونسية: تأمين محيط مبنى التلفزيون هدفه تعزيز حماية المنشآت الحساسة

وزارة الدفاع التونسية
وزارة الدفاع التونسية
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 10:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 10:39 م
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني التونسي المقدم محمد زكري، إن القوات العسكرية المتمركزة بمحيط مقر مبنى التليفزيون الوطني تستهدف مساندة قوات الأمن الداخلي في حماية المنشآت الحساسة.

وأضاف خلال تصريح لإذاعة «موزاييك» التونسية، مساء الأربعاء، أن العناصر العسكرية لم تمنع الضيوف من الدخول إلى المبنى، مشدداً على أنه لا يوجد أي عسكري اتصل برئيس مدير عام التلفزيون وأعطاه تعليمات بعدم دخول أي ضيوف من خارج المؤسسة.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني التونسي أنه بعد فض المشكلة الإدارية، تمكن الضيوف من الدخول إلى مبنى التلفزيون، ولم يمنع أي عسكري دخول الضيوف إلى المؤسسة.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، اتخذ مجموعة من القرارات بداية الأسبوع المقبل، ومنها تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الذي أعلن أنه سيسلم منصبه للشخصية التي يسميها رئيس البلاد.

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