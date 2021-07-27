محافظ قنا: المجتمع العمراني الجديد ينقل مواطنينا من العشوائيات

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن إنشاء مشروع إنشاء مجتمع عمراني جديد بمدينة قنا يندرج في إطار المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن المشروع يقام على مساحة 67 فدانًا، ويضم 99 عمارة سكنية توفر7128 وحدة، وذلك بتكلفة مالية تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه ويستوعب 35 ألف نسمة من سكان المدينة في المتوسط.

وأشار إلى أن هذا المشروع يستهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، عبر إنشاء مشروعات عمرانية تهدف إلى تطوير العواصم، كاشفًا عن انتهاء تنفيذ 20% من المشروع الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأفاد بأن هذا المشروع يُقام على غرار مشروع حي الأسمرات في القاهرة، ويساهم في نقل المواطنين من المناطق العشوائيات التي يقدَّر عددها بخمس مناطق عشوائية، التي سيتم تطويرها بعد نقل المواطنين منها.

وأوضح المحافظ أن هناك مشروعًا آخر يقام بالتوازي مع هذا المشروع على مساحة 20 فدانًا، في ثاني أكبر مدن المحافظة وهي مدينة نجع حمادي.

وكان الداودي قد أجرى زيارة تفقدية لمشروع التطوير العمراني الجديد بمدينة قنا لمتابعة الأعمال الإنشائية والبنية التحتية بعمارات الإسكان الاجتماعي ومجمع الخدمات الجديد على غرار حي الأسمرات، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تستهدف توفير سكن لائق لجميع الفئات.

ووجّه بسرعة التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد للمشروع، وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للشركات المنفذة؛ لضمان استمرار تنفيذ أعمال البنية التحتية والإنشائية.