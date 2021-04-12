كوريا الجنوبية: تسجيل 1896 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 1,896 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 193 ألفا و427 إصابة.

وأوضحت الوكالة في بيان اليوم الأربعاء أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية شفاء 1,865 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 170 ألفا و494 حالة، بالإضافة لتسجيل 4 حالات ليصل مجموع الوفيات 2,083، وبلغ معدل الوفيات 1.08%، مشيرة أن من بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 1,823 إصابة عدوى محلية و73 إصابة وافدة من الخارج.

وأضافت أن مجموع من تلقوا جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19 بلغوا 17.9 مليون شخص، أو 34.9% من سكان البلاد، وتم تطعيم 6.97 مليون شخص بالكامل.

و من ناحية أخرى قالت الحكومة الكورية الجنوبية إن شركة موديرنا ستستأنف إرسال جرعات اللقاح إلى البلاد في الأسبوع المقبل.