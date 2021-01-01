أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الأربعاء، مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».



وجرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في تونس، حيث أعرب أمير قطر عن ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وأهمية أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوزها وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة من أجل مصلحة الشعب التونسي الشقيق والحفاظ على استقرارها.



من جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن شكره وتقديره لأمير قطر على موقف الدوحة الداعم لتطلعات الشعب التونسي ووقوفها الدائم إلى جانب تونس.



كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.