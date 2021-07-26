المصريون يستهلكون مليون و800 ألف طن من الملح سنويا

قال محمد باشنفر رئيس شعبة الصناعات الغذائية المتنوعة في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن المصريون يستهلكون نحو 1.8 مليون طن من الملح منهم 250 ألف طن بشكل مباشر "أكياس وعبوات"، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من الملح يصل إلى 4.5 مليون طن.

وعقدت غرفة الصناعات الغذائية، المؤتمر الصحفي الأول لمجلس إدارتها، اليوم الأربعاء، بحضور مجلس الإدارة ورؤساء الشعب وعدد من ممثلي الجهات والهيئات ومقدمي الخدمات شركاء الغرفة وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف رئيس الشعبة، أن متوسط استهلاك الملح للفرد في مصر يتراوح بين 12-14 جرام يوميا، بينما متوسط الاستهلاك العالمي ما بين 7-8 جرامات، بينما متوسط الاستهلاك الصحي يتراوح بين 3-5 جرامات.

وذكر باشنفر، أن مصر كانت تصدر نحو 1.5 مليون طن، ولكن التصدير تأثر نتيجة تداعيات تفشي جائحة كورونا، خاصة وأن الدول الأوروبية كانت تستورده من إجل إذابة الثلوج.

وتابع: "التقديرات تشير إلى أن ما بين 15-20% من الملح المطروح بالسوق المحلية يعد مغشوشا، وغير صالح للاستهلاك ويتسبب بمشاكل صحية كبيرة"، موضحا أن قطاع الملح يعد أكبر قطاع غير رسمي، نظرا لسهولة تقليد العلامات التجارية وعدم القدرة على تمييزه.

وأضاف أن الغرفة تواصلت مع عدد من الجهات منها وزارة التموين وحماية المستهلك ومصلحة الرقابة الصناعية وهيئة سلامة الغذاء، من أجل مواجهة هذه الظاهرة الأمر الذي أدى لانخفاض نسبة المغشوش من الملح من 30-40% إلى 15-20% حاليا.

ووجه باشنفر نصيحة للمستهلك المصري بضرورة شراء الملح من السوبر ماركت الكبيرة نسبيا نظرا لتعاملها بالفاتورة الأمر الذي يثبت صلاحية المنتج الذي تطرحه للمستهلك، مشيرا إلى مساهمة توسع الدولة في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في ضبط السوق فضلا عن الحد من السلع غير الصالحة.