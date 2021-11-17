تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت اليوم الأربعاء، تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بأكثر من التوقعات.

وتراجع مؤشر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي الذي يقيس حركة المبيعات المؤجلة بنسبة 6ر8% شهريا خلال الشهر الماضي إلى 91 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% خلال أيار/مايو، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 5ر1% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 7ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

يذكر أن المبيعات المؤجلة، هي تلك التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، في بيان "توقيعات عقود شرء منزل ستظل تتراجع مادامت معدلات الفائدة على التمويل العقاري ترتفع، كما يحدث منذ بداية العام وحتى الآن".

وأضاف "هناك مؤشرات على احتمال ارتفاع فوائد التمويل العقاري إلى أعلى مستوياتها خلال الشهر الحالي، وبالتالي ستبدأ المبيعات المؤجلة تستقر".

وقال يون إنه من المتوقع تراجع مبيعات المنازل في الولايات المتحدة خلال العام الحالي ككل بنسبة 13% بحسب أحدث توقعات الاتحاد، لكنه يتوقع بدء ارتفاع المبيعات أوائل العام المقبل، مع استقرار أسعار فائدة التمويل العقاري عند حدود 6%، واستمرار نمو الوظائف.

وأشار التقرير إلى تراجع المبيعات المؤجلة في المناطق الأربع الرئيسية بالولايات المتحدة حيث تراجعت في الغرب الأمريكي بنسبة 9ر15%. كما تراجعت في الجنوب والشمال الشرقي بنسبة 9ر8% و7ر6% على الترتيب. وتراجعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 8ر3% خلال الشهر الماضي.