استقرار أسعار النفط في مستهل أسبوع التداول

استقرت أسعار النفط، في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، مع تركيز المتعاملين على تقرير عن الضغط من أجل وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديد جديد لإيران إذا لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بأقل من 110 دولارات للبرميل، متخليا عن أغلب مكاسبه المبكرة، في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الخام القياسي للنفط العالمي بنحو 111 دولارا للبرميل.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، عن مصادر وصفها بالمطلعة القول إن الولايات المتحدة وإيران والدول الوسيطة الإقليمية تناقش إمكانية وقف لإطلاق النار لمدة 45 يوما.

وقال الموقع، إن فرص التوصل إلى اتفاق خلال الـ 48 ساعة المقبلة قليلة.

وفي مطلع الأسبوع الحالي وقبل ظهور تقرير أكسيوس، هدد الرئيس ترامب، عبر سلسلة منشورات على منصة التواصل الاجتماعي تروث بفتح أبواب الجحيم على إيران وتدمير محطات الكهرباء والجسور فيها إذا لم تفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة.

ورفضت طهران تهديد ترامب ومازال المضيق مغلق أمام جميع السفن باستثناء تلك التي توافق إيران على عبورها.

أدى اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران إلى فوضى في سوق النفط العالمية، مع إحداث صدمة غير مسبوقة في الإمدادات تتحول إلى أزمة طاقة عالمية.

وارتفعت أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية، مما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية، وتهديد النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة الضغط على الشركات والمستهلكين.

وقال ترامب، إنه يخطط لعقد مؤتمر صحفي بحلول الساعة الواحدة ظهرا اليوم بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، كما نشر إعلانا عن مهلة الساعة الثامنة صباح الثلاثاء، دون الكشف عن تفاصيل ما يقصده.

وفي 26 مارس الماضي منح ترامب مهلة لإيران مدتها 10 أيام، لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث تنتهي مساء اليوم.

وبحلول الساعة الواحدة و9 دقائق ظهر بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.6% إلى 109.67 دولارا للبرميل تسليم يونيو، بعد ارتفاعه في وقت سابق من تعاملات اليوم بنسبة 2.6%.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 111.27 دولارا للبرميل تسليم مايو.