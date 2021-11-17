السجن 15 عامًا لـ3 متهمين بحيازة 400 طربة حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، الأربعاء، كلٍ من: "م.ع.ج"، و"م.إ.ش"، و"م.ر ال"؛ لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة 400 طربة لمخدر الحشيش، وذلك في القضية المقيدة برقم 499 لسنة 2022 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت عقب التوصل إلى أن المتهمين وصفاتهم: "مبيض محارة، وعامل، وسائق" عقدوا العزم وبيتوا النية على ترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائهم.

وبتقنين الإجراءات، وإعداد كمين لهم ألقي القبض عليهم، وذلك أثناء استقلالهم سيارة لدى تواجدهم في نطاق دائرة القسم، وبتفتيش "الأول والثاني" عثر بحوزتهما على طربتين لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وبتفتيش الثالث عثر بحوزته على مبلغ مالي، وبتفتيش السيارة وجدَ بداخلها جوالين بلاستيكيين، أحدهما يحوي 200 طربة حشيش، والأخر به 198 طرب لذات المخدر.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم، أيدوا ما جاء بتحريات المباحث، وأقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم؛ كانت بقصد الاتجار، والمبالغ المالية؛ من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة؛ لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لنقل المخدرات.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وبإحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقهم حكمها المُقدم.