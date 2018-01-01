مسؤول أمريكي: واشنطن متفائلة بقرارات اجتماع أوبك بلس المرتقبة الأسبوع المقبل

قال مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة متفائلة بإمكانية صدور إعلانات إيجابية عن اجتماع تجمع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها في تجمع أوبك بلس، وبينها روسيا ستجتمع يوم الأربعاء المقبل لمناقشة سياسية إنتاج النفط لدول التجمع خلال سبتمبر المقبل.

وسيحدد الاجتماع ما إذا كان الرئيس جو بايدن نجح خلال زيارته للمملكة العربية السعودية في منتصف الشهر الحالي في إقناع المملكة وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في التجمع ودول الخليج الأخرى بزيادة إنتاج الخام للحد من ارتفاع أسعاره عالميا.

يأتي ذلك في حين قال وزراء سعوديون إن القرارات المتعلقة بإنتاج النفط ستتخذ على أساس أوضاع السوق وداخل تحالف أوبك بلس.

ونقلت بلومبرج عن المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة تعتقد أن هناك فرصة لزيادة إنتاج النفط في السعودية. ويدور جدل قوي بين مراقبي سوق النفط العالمية، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية لقطاع النفط بالسعودية.

وفي الشهر الماضي، خطف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأضواء عندما قال لبايدن خلال اجتماع قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إن الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أبلغه بأن السعودية والإمارات تنتجان أقصى كميات نفط ممكنة لديهما.

وقالت السعودية لدول أوبك إنها تنتج بالفعل 6ر10 ملايين برميل يوميا خلال الشهر الحالي، وتقول باستمرار إنها تستطيع إنتاج ما يصل إلى 12 مليون برميل يوميا تقريبا.

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