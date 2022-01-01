تحالف السيادة السني يشترط حضور جلسات البرلمان العراقي بتوقيع اتفاق مع الإطار التنسيقي

أكد تحالف السيادة السني في البرلمان العراقي، مساء اليوم الخميس، أنه لن يحضر جلسة البرلمان العراقي المقبلة إلا بعد التوقيع مع الإطار التنسيقي الشيعي على اتفاق رسمي لضمان حقوق جمهور المكون السني.

وقال خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة في البرلمان العراقي في بيان صحفي "إن تحالف السيادة لن يحضر جلسة البرلمان القادمة إلا بعد إتفاق ملزم وتوقيع رسمي على ورقة تحالف السيادة، وضمان حقوق جمهوره ومطالبهم وبعد التوافق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وضمان الإستحقاقات السياسية".

وطالب الخنجر بإيجاد تفاهم وطني شامل قبل الدخول في أية تفصيلات تتعلق بتشكيل الحكومة العراقية القادمة.

وحذر من أن منطق التفرد لن يجلب للعراق الا المزيد من عدم الإستقرار والفوضى.

وشهدت أروقة الكتل السياسية اليوم سلسلة اجتماعات عالية المستوى لمناقشة تداعيات تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة شارك فيها زعماء الكتل الكبرى المتنافسة، فيما دعا التيار الصدري جماهيره إلى الاستعداد للمشاركة في مظاهرات كبيرة في حال تم تحديد يوم السبت المقبل موعدا لعقد جلسة للبرلمان العراقي لانتخاب رئيس جديد للبلاد.