 البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على قوات مغربية تابعة لبعثة الأمم المتحدة بالكونغو - بوابة الشروق
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البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على قوات مغربية تابعة لبعثة الأمم المتحدة بالكونغو

البرلمان العربي
البرلمان العربي
القاهرة - أ ش أ
نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 9:17 ص | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 9:17 ص

أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي، الذي تعرضت له مجموعة من القوات المسلحة الملكية المغربية التابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) والذي أسفر عن مقتل جندي مغربي وإصابة آخرين ضمن البعثة، مؤكدا تضامنه الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية جنودها وقواتها.

وأعرب البرلمان العربي، في بيان اليوم الخميس عن خالص التعازي والمواساة للمملكة المغربية، ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا ولذوي الضحايا، مع تمنياته بسرعة الشفاء لجميع المصابين، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية المغربية ضمن بعثة الأمم المتحدة في حفظ الأمن و إحلال السلام بالمنطقة.

ودعا البرلمان العربي إلى تعزيز التعاون على المستوى العربي والإقليمي والدولي لمجابهة الإرهاب وتجفيف منابعه، مشددا على موقفه الثابت والرافض لجرائم العنف والتطرف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها وضرورة اجتثاثها من جذورها.


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