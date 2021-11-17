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بعد الإضراب التحذيري لأطقم الخدمة الأرضية الذي أصاب شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران بالشلل أمس الأربعاء، أعلنت متحدثة باسم الشركة عدم وجود إلغاء مجدول لرحلات اليوم الخميس.

يذكر أن إضراب اليوم تسبب في إلغاء أكثر من 1000 رحلة مدرجة على جدول لوفتهانزا في مركزيها في فرانكفورت وميونخ.

ومن المنتظر ألا ينتهي الإضراب رسميا قبل الساعة السادسة من صباح غد.

وكانت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات، التي دعت إلى الإضراب لمدة يوم، أعلنت أنها لن تحشد إلى إضراب جديد في الساعات الأولى من صباح غد.

ولهذا السبب ،فإن من المنتظر أن تسير لوفتهانزا أول موجة من الرحلات في الصباح بدون إلغاءات بقدر المستطاع.

يذكر أن يوم غد يوم مزدحم بالرحلات نظرا لأن العطلات الصيفية بدأت في ولاية بادن-فورتمبرج وستتلوها العطلات الصيفية في ولاية بافاريا أول الأسبوع المقبل.

كانت فيردي استبعدت تنظيم إضرابات أخرى قبل جولة المفاوضات التالية مع الشركة.