الكرملين: نأمل في إعادة تركيب توربين خط نورد ستريم بسرعة

أعرب الكرملين اليوم الخميس، عن أمله في أن يعود للخدمة سريعا التوربين الذي تم إصلاحه لنورد ستريم 1، أكبر خط أنابيب غاز روسي إلى أوروبا.

وكان التوربين هو المحرك الرئيسي في ملحمة استمرت عدة أسابيع بشأن تراجع عمليات تدفق الغاز الطبيعي، في الخطوة التي قال مسؤولون بارزون في ألمانيا والاتحاد الأوروبي إن هناك دوافع سياسية وراء التراجع من جانب موسكو لتأجيج أزمة الطاقة في أوروبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه بمجرد استلام روسيا للتوربين من ألمانيا، فسيتم إعادة تركيبه في محطة ضاغط بورتوفايا.

وألقت موسكو باللوم مرارا على تلك المعدة كسبب لخفض تدفقات الغاز، نافية أن يكون ذلك ردا على العقوبات الغربية بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي، إن التوربين مهم لتوليد الضغط اللازم لضخ الغاز عبر خط الأنابيب، الذي يوصل الغاز الروسي إلى محطة في شمال ألمانيا.

وتتبادل جازبروم ومقاولها سيمنز إنرجي اللوم في عملية التوقف. كما يتبادلان الاتهامات بعدم تقديم الوثائق اللازمة لنقل التوربين من ألمانيا إلى روسيا.

يشار إلى أن جازبروم خفضت عمليات التسليم عبر نورد ستريم 1 إلى 20٪ من السعة القصوى أمس الأربعاء، وأرجعت السبب إلى لوائح السلامة.