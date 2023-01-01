قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الاحتفالات في مصر مختلفة عن أوروبا تمامًا، مشيرًا أنه كان يرغب في الاحتفال بلقب دوري الأبطال مع اللاعبين في الفندق.

وكان فريق الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الوداد المغربي، في المباراة النهائية من البطولة.

وأضاف كولر في تصريحات لـ صحيفة «aargauerzeitung» السويسرية: «الاحتفالات بالبطولات في مصر مختلفة تمامًا عما يحدث في أوروبا، ولكن الأجواء في القاهرة تكون رائعة».

وتابع: «للأسف، لم نحتفل بدوري أبطال إفريقيا على الإطلاق حتى الآن، أردنا فعل هذا في الفندق، ولكنهم قالوا أنه غير مجهز».

وأتم: «ذهبنا بعد ذلك إلى النوم، واستيقظنا في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، وتوجهنا إلى المطار ولم نحتفل بالبطولة حتى الآن».