بوليتيكو: بدء تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا في سبتمبر المقبل

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أنه من المرجح أن تصل دبابات أبرامز الأمريكية إلى ساحة المعركة الأوكرانية في سبتمبر المقبل.

وأوضحت المجلة أن الخطة تقضي بإرسال مجموعة من دبابات أبرامز إلى ألمانيا الشهر المقبل، حيث ستخضع لعمليات تجديد نهائية، وبمجرد اكتمال تلك العملية، ستنقل أول دفعة من دبابات أبرامز إلى أوكرانيا في الشهر التالي.

واعتبرت المجلة الأمريكية أن مواعيد التسليم المحتملة في أغسطس وسبتمبر تمثل الإطار الزمني الأكثر تحديداً الذي يتم تقديمه بشأن التوقيت المتوقع لوصول دبابات القتال الرئيسية إلى ساحة المعركة. وقال مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في وقت سابق، إن دبابات أبرامز ستصل إلى أيدي أوكرانيا في وقت ما من الخريف.

وترسل الولايات المتحدة طرازات "إم 1 آيه 1" الأقدم بدلا من إصدار "آيه 2" الأحدث، والذي كان يستغرق عاما للوصول إلى أوكرانيا.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها تريد تسليم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، للمساعدة في الهجوم المضاد وتعزيز دفاعات أوكرانيا على المدى الطويل.

وإلى جانب الدبابات، تريد الولايات المتحدة بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16" قبل تسليم الطائرات الحربية، ربما بنهاية العام.

وذكرت "بوليتيكو" أن وصول الدبابات خلال الأسابيع المقبلة سيضيف بعدا جديدا فتاكا إلى مخزون أوكرانيا بينما تكافح قواتها لاختراق الدفاعات الروسية على طول الخطوط الأمامية التي تمتد لمئات الأميال.

وبالرغم من أن القوات الأوكرانية أحرزت بعض التقدم على أحد محاور الهجوم في الأيام الأخيرة، تتعرض لنيران المدفعية والطائرات بينما تتحرك ببطء عبر حقول الألغام وخنادق العدو.

ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول بالصناعة الدفاعية الأمريكية ومساعد بالكونجرس أن الدفعة الأولى ستتضمن 6 دبابات. وإجمالاً، تخطط الولايات المتحدة إلى إرسال 31 دبابة، ما يكفي كتيبة أوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الكولونيل مارتن أودونيل: "نعمل بكل تأكيد على إيصالهم إلى أوكرانيا بأقصى سرعة ممكنة"، رافضا مناقشة التفاصيل بشأن الجدول الزمني.

وقبل أن تتمكن القوات الأوكرانية من تشغيل الدبابات، يتعين عليهم إتمام دورة تدريبية لعشرة أسابيع على 31 دبابات تدريب في قاعدة جرافنفور التابعة للجيش الأمريكي في ألمانيا.

وقال مسئول آخر في وزارة الدفاع الأمريكية إنه من المقرر أن ينهي الأوكرانيون التدريب في أغسطس.

وقال مسئول من وزارة الدفاع الأمريكية ومصدر مطلع آخر على تفكير كييف إن الدبابات يمكن حتى أن تصل في وقت أبكر من أغسطس، لكن ربما يكون هذا الجدول الزمني أكثر تفاؤلاً.

وبحسب "بوليتيكو"، فإن الدبابات ليست جديدة، ومع ذلك يتم تجريدها من التكنولوجيا الحساسة الموجودة بها، قبل إرسالها إلى أوكرانيا.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه في حين قال مسئول أن الدفعة الأولى من التعديلات استكملت، من غير الواضح ما إذا كان يمكن الانتهاء من جميع التجديدات الضرورية بحلول نهاية الشهر المقبل.

لكن الوضع أكثر تعقيدا من مجرد إرسال الدبابات وتدريب الطواقم. وقال مسئول آخر بوزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها الأوروبيين لإنشاء مرافق إصلاح وصيانة ثقيلة، لاسيما للأضرار التى قد تلحق بدبابات أبرامز وغيرها من الدروع الثقيلة التي تم التبرع بها إلى أوكرانيا خلال المعارك.