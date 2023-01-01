مدحت العدل: عيطت لما قريت مشاهد من مسرحية تشارلي شابلن

قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إن فريق عمل مسرحية تشارلي شابلن، عرض عليه الفكرة والتي تدور حول عمل مسرحي غنائي، من بطولة الفنان محمد فهيم، مؤكدًا أنه لم يتحمس في البداية.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الخميس، أنه انبهر بفكرة المسرحية بعد أن نقلها له مجموعة الشباب القائمة على العمل، معقبًا «دموعي نزلت لما قريت مشاهد تشارلي شابلن، وهوسهم بالفكرة اتنقلي وقلتلهم محدش هيكتب المسرحية دي في مصر غيري»- على حد وصفه.

وأكد أنه بمجرد انتهاء مقابلته مع نجوم العمل في منزله، دخل في حالة المسرحية، الأمر الذي حمسه لمشاهدة 53 فيلمًا لتشارلي شابلن خلال أربعة أيام، لافتًا إلى أنه كتب العرض المسرحي من قبيل التحدي، بالإضافة إلى أن شخصية شابلن كانت لها الفضل عليه في كتابته لعدد من السيناريوهات لأفلامه.

ويضم فريق عمل المسرحية عددًا كبيرًا من أبرز النجوم، أمثال أيمن الشيوي، محمد فهيم، داليا الجندي، عماد إسماعيل، والعمل من تلحين إيهاب عبد الواحد وتوزيع لنادر حمدي والديكور لحازم شبل والملابس لريم العدل والاستعراضات لعمرو باتريك.

وتحاكي مسرحية «تشارلي شابلن»، جوانب إنسانية من حياة أسطورة السينما الصامتة، من خلال الغناء والاستعراضات، بالإضافة إلى عرض أبرز أفلامه التي ساهمت في خلق جماهيريته وشعبيته الجارفة.