منتخب سيف المبارزة رجال يحقق المركز التاسع ببطولة العالم للسلاح

حقق منتخب مصر لسيف المبارزة رجال، المركز التاسع ببطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

ونجح منتخب سيف المبارزة في تحقيق الفوز على نظيره منتخب اليابان في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر بنتيجة 38-37.

وكان منتخب مصر لسيف المبارزة قد افتتح مشواره بالبطولة بالفوز على كولومبيا في مباراة دور الـ32 بنتيجة 45-24 قبل أن يخسر من منتخب إيطاليا صاحب الأرض بدور الـ16.

وواجه منتخب مصر نظيره منتخب أوزباكستان في مباراة تحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر ونجح في تحقيق الفوز عليه بنتيجة 44-36 قبل أن يفوز على منتخب إسرائيل بنتيجة 45-42 ثم ينجح في التغلب على منتخب اليابان ويحصد المركز التاسع.

كما خاض اليوم منتخب السيدات لسلاح الشيش الذي ضم كل من يارا الشرقاوي ونهى هاني ونورا منير وملك حمزة، منافسات الفرق وأنهى المنتخب البطولة بالمركز السادس عشر.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال سيف المبارزة كل من أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد ويقود الفريق فنيا السيد سامي كمدير فني وسامح مجدي كمدرب.

ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد ممثل البنك الأهلي.

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.

يذكر أن زياد السيسي قد تمكن من حصد ميدالية برونزية تاريخية لمصر في منافسات سلاح السيف وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفردي بتاريخ البطولة.