انتحار فتاة بعد رسوبها في الشهادة الثانوية الأزهرية بالشرقية

استقبل مستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية، جثة فتاة، وذلك إثر تناولها قرص مبيد حشري سام بعد رسوبها في امتحانات الثانوية الأزهرية بمركز بلبيس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول (نورا - 17 سنة)، طالبة في الصف الثالث في الشهادة الثانوية الأزهرية ومقيمة في قرية ميت حمل بمركز بلبيس، جثة هامدة.

تبين حدوث إصابة الفتاة التي أودت بحياتها إثر تناولها قرص مبيد حشري سام لحفظ حبوب الغلال، وذلك بعد رسوبها في امتحانات الثانوية الأزهرية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث.