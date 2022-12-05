 إصابة 7 عمال باليومية في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 7 عمال باليومية في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الجمعة 28 يوليه 2023 - 11:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 يوليه 2023 - 11:50 ص

أصيب 7 عمال باليومية بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الطريق الإقليمي بلبيس - العاشر من رمضان، في اتجاه مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الطريق الإقليمي بلبيس - العاشر من رمضان، في اتجاه مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 7 عمال باليومية بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين جميعًا إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.


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