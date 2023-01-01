عبدالجليل: «الزمالك سوف يستفيد من أوباما وحمدي علاء في البطولة العربية»

قال محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، إن البطولة العربية للأندية تضم فرق جيدة، مشيرا إلى أن الزمالك سوف يستفيد من وجود حمدي علاء ويوسف أوباما مع الفريق، وحال غيابهما عن الفريق في البطولة سيتأثر الفريق بشكل كبير.

وأضاف عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية: "لكن أوباما سيكون عليه علامة استفهام وعليه استعادة المستوى المعروف عنه، بينما حمدي علاء لاعب مؤثر ومفيد في وسط الملعب للفريق".

وتابع: "كثرة التغييرات في تشكيلة الزمالك لن تكون جيدة، وعمر جابر يسير بشكل طيب مع أوسوريو، ومحمد صبحي هو الحارس الأساسي في تشكيلة الزمالك خلال البطولة العربية".

وزاد: "المثلوثي وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني سيكون الثلاثي في دفاع الزمالك ومن الوارد مشاركة الزناري أو محمد طارق في خط دفاع الزمالك".

وأكمل: "حمدي علاء قد يشارك أيضا مع الزمالك بجوار روقا في وسط الملعب، وفي الهجوم نداي وزيزو وأوباما".

وأتم: "أتوقع فوز المنيستري على الزمالك، فيما سيتعادل مع الشباب ومن الوارد أن يحقق الفوز على النصر".