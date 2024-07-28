رئيس الأركان الإسرائيلي يجري اجتماعا للمصادقة على الخطط العسكرية للجبهة الشمالية

ترأس رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، اجتماعًا لتقييم الوضع وللمصادقة على الخطط العسكرية للجبهة الشمالية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الاجتماع ينعقد بمشاركة نائب رئيس الأركان، وقائد المنطقة الشمالية، ورئيس هيئة العمليات، وقائد سلاح الجو، وقادة أخرين من منتدى هيئة الأركان العامة.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن 12 شخصا، من بينهم أطفال، قتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران بالمسئولية عن الضربة، وتوعدت بتكبيده ثمنا باهظا.

وفي المقابل، نفى حزب الله أي مسئولية له عن الهجوم، الذي عزز المخاوف من اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل.