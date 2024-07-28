سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف جنود وآليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس

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عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مساء يوم السبت مشاهد من استهداف جنود وآليات إسرائيلية في محاور التقدم شرق مدينة خانيونس.



وحسبما تضمنه الفيديو فإن عملية الاستهداف تمت في الـ 25 من يوليو 2024.

وأرفقت "السرايا" بالمقطع تسجيلا صوتيا باسم "أبو حمزة" الناطق باسمها يقول فيه: "الأيام تمضي تلو الأيام ومهما طالت الحرب نحن أهلها وصناع نصرها".



وفي وقت سابق اليوم أعلنت "سرايا القدس" السيطرة على طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "إيفو ماكس" خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء شرق خان يونس".

كما أعلنت "السرايا" تمكن مقاتليها من "قصف جنود وآليات العدو المتوغلة في محيط دوار العلم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون".

هذا، وكثف الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، وتركزت الغارات على مخيم النصيرات وخان يونس.