9 شهداء بينهم طفلة في قصف للاحتلال على غزة وخانيونس

استشهد 9 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال غرب مدينة غزة، وخان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيم النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفلة.

واستشهد مواطن في قصف طائرات الاحتلال الحربية وسط مدينة خان يونس، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت أن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين 4 شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بشارع الأبراج بمنطقة تل الهوى غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,324 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,830 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.