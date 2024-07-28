توفير خدمة آبل مابس لمستخدمي الإنترنت لمنافسة جوجل مابس

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل توفير خدمة الخرائط الرقمية والملاحة "آبل مابس" على الإنترنت من خلال نسخة تجريبية والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمة مباشرة عبر برامج تصفح الإنترنت.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذه الخطوة تضع آبل مابس في منافسة مباشرة مع خدمة خرائط "جوجل مابس" المتاحة على الإنترنت منذ وقت طويل.

ويمكن الحصول على خدمة آبل مابس الآن من خلال برنامجي تصفح الإنترنت مثل سفاري وكروم على أجهزة كمبيوتر ماك وآيباد باللغة الإنجليزية، كما يمكن الوصول إليها على برنامجي التصفح كروم وإيدج على أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز.

وتعمل خدمة آبل مابس على الإنترنت بنفس الطريقة التي تعمل بها عبر التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية. وتساعد خدمة آبل مابس في تحديد الاتجاهات أثناء القيادة أو السير، وكذلك طلب الطعام وتصفح الأدلة وتقييمات العملاء وغير ذلك. كما تعتزم آبل إضافة وظائف جديدة إلى الخدمة مثل خاصية الصورة البانورامية بزاوية 360 درجة إلى نسخة الإنترنت خلال الشهور المقبلة.

وأشارت آبل إلى أنه يمكن للمطورين ربط تطبيقاتهم بخدمة آبل مابس على الإنترنت، والسماح للمستخدمين بمعرفة اتجاهات السير أثناء القيادة، والحصول على معلومات تفصيلية عن الأماكن وغير ذلك.

يأتي إطلاق نسخة الإنترنت من خدمة آبل مابس بعد حوالي 12 شهرا من إطلاق الخدمة على الهواتف المحمولة آيفون. ومع توفير الخدمة لمستخدمي الإنترنت، تستهدف شركة آبل للوصول إلى مزيد من المستخدمين ومنافسة جوجل مابس التي تسيطر حاليا على سوق الخرائط الرقمية والملاحة عبر الإنترنت.