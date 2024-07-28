قصف إسرائيلي عنيف على عدة بلدات جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة بلدات جنوب لبنان.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يلقي فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي اللوم على حزب الله اللبناني، بعد سقوط قذيفة صاروخية على بلدة "مجدل شمس" في الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 30 آخرين.

وأكد مصدر مسؤول في حزب الله لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن الحزب لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليته عن الحادثة.

وذكرت قناة "الميادين" اللبنانية، أن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة العباسية بصاروخين.

كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة كفر كلا وأخرى استهدفت بلدة الخيام.

وأفادت قناة "المنار" اللبنانية، أن جيش الاحتلال استهدف بصاروخ موجه بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان.