محافظ كفرالشيخ يستقبل السفير الياباني لتفقد مشروع تحسين إنتاجية المياه في الزراعة بعدد من القرى

استقبل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بديوان عام المحافظة، وذلك لتفقد مشروع تحسين إنتاجية المياه في الزراعة، بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علي أبو سبع مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، والمهندس مجدي عبد الله، وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، والوفود المرافقة، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ إن هذه الزيارة الهامة تأتي في إطار مشروع تحسين إنتاجية المياه في الزراعة، والاستغلال الأمثل للموارد المائية، واستخدام التقنيات التكنولوجية المتقدمة في الري، والذي يتم تنفيذه بعدد من قرى المحافظة، كأحد أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بالتعاون مع الجانب الياباني ومنظمة الفاو، وشركاء التنمية، ووزارتي الموارد المائية والري والزراعة.