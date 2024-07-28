﻿روسيا تحيد نحو ألفي عسكري أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية على محاور قتالية مختلفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل نحو 1930 عسكريا أوكرانيا، في مناطق متفرقة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إلى أن وحدات من قوات الشمال "سيفير" تصدت لهجومين مضادين في مقاطعة خاركوف خلال يوم واحد، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 205 عسكريين، مضيفة أن "هناك وحدات من القوات الغربية /زاباد/ قامت بصد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، ووصلت خسائر القوات الأوكرانية إلى 540 عسكريا".

وتابعت الدفاع الروسية في بيانها أن "وحدات مجموعة القوات الجنوبية /يوج/ تصدت لهجوم أوكراني، وبلغت خسائر العدو 560 فردا"، لافتة في الوقت ذاته إلى أن "وحدات من مجموعة المركز /تسينتر/ تصدت لثلاثة هجمات مضادة وخسرت أوكرانيا نحو 385 جنديا في يوم واحد".

وأوضحت الدفاع الروسية أن "وحدات من مجموعة قوات الشرق "فوستوك" قامت بتحسين الوضع على طول الحافة الأمامية، وفقدت القوات الأوكرانية نحو 140 جنديا".

كما هزمت قوات "دنيبر" عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون، وبلغت خسائر كييف 100 جندي".



