زيلينسكي يعرب عن أسفه لضياع فرصة لتحقيق السلام

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه لما وصفها بأنها فرصة ضائعة لتحقيق السلام، وذلك في أعقاب المحادثات القصيرة التي جرت بين الوفدين الروسي والأوكراني في تركيا اليوم الجمعة.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس، على هامش قمة لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية في ألبانيا: "هذا الأسبوع كانت لدينا فرصة حقيقية للمضي قدما نحو إنهاء الحرب – فقط لو لم يكن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين خائفا من الحضور إلى تركيا."

وتابع زيلينسكي أنه كان "مستعدا للقاء مباشر معه لحل جميع القضايا الرئيسية"، لكنه أضاف أن "بوتين لم يوافق على أي شيء".

وكان زيلينسكي قد دعا بوتين علنا في مطلع الأسبوع الماضي إلى لقائه شخصيا في إسطنبول، إلا أن بوتين لم يرد، وأرسل بدلا من ذلك وفدا من مستوى أدنى إلى تركيا للمشاركة في المحادثات.