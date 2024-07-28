بغداد تنفي اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، توضيحًا بشأن مزاعم اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إنها «تابعت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن مزاعم اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق».

وأشارت إلى أنها «أجرت اتصالات رسمية مع الجانب الباكستاني الصديق، ممثلاً بوزير الشئون الدينية الباكستاني شودري سالك حسين، الذي أكد حدوث التباس في نقل المعلومات التي أدلى بها».

وأكدت أن «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن اختفاء 50 ألف باكستاني غير صحيح»، لافتة إلى أن «الجانب الباكستاني سيستدعي الوسيلة الإعلامية التي نشرت الخبر غير الدقيق للتحقيق في الأمر».