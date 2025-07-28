 غارات جوية روسية تصيب ثمانية في كييف بينهم طفل - بوابة الشروق
الإثنين 28 يوليه 2025 11:01 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

غارات جوية روسية تصيب ثمانية في كييف بينهم طفل

د ب أ
نشر في: الإثنين 28 يوليه 2025 - 8:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 يوليه 2025 - 8:24 ص

قال مسؤولون أوكرانيون إن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا في هجمات روسية متجددة بمسيرات وصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف.

وذكرت صحيفة كييف إندبندنت، نقلا عن رئيس الإدارة العسكرية تيمور تكاشينكو، قوله اليوم الاثنين إن من بين الجرحى طفلا يبلغ من العمر 3 سنوات. وقد تم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، أحدهم في حالة حرجة.

ووفقا للصحيفة، سمع دوي انفجارات أولية في العاصمة في وقت متأخر من المساء، تلتها موجة أخرى من الهجمات في ساعات الصباح الباكر. وأفادت التقارير أن عمدة كييف فيتالي كليتشكو أكد أن الدفاعات الجوية كانت نشطة في المدينة.

وفي غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء أر بي سي - يوكرين  الأوكرانية عن هجمات بمسيرات وانفجارات في مدينة كروفيفنيتسكي بوسط البلاد.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت روسيا استخدامها لطائراتها القتالية المسيرة ضد أوكرانيا في محاولة لإرباك الدفاعات الجوية الأوكرانية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك