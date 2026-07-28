رسى مطروح: جهاز مستقبل مصر يطلق مهرجان التسوق الأول بتخفيضات 25%

أعلنت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، عن انطلاق فعاليات "مهرجان التسوق الأول - من خير مصر لأهل مصر"، الذي ينظمه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال الفترة من 31 يوليو حتى 2 أغسطس 2026، وذلك بمنفذ جهاز مستقبل مصر بشارع الجلاء، بتخفيضات 25% على جميع السلع الغذائية.

وقال اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، في بيان إعلامي اليوم الأربعاء، إن فعاليات "مهرجان التسوق الأول - من خير مصر لأهل مصر" تعرض منتجات سلع "خيرها": سكر، وزيت، وأرز، ودقيق، وبقوليات بأنواعها، وخضرا مجمدة بأنواعها، بتخفيضات 25% بمنفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشارع الجلاء بجوار المحطة العسكرية.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن المحافظة تدعم جميع المبادرات الوطنية التي تستهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في تحقيق التوازن بالأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن المهرجان يُقام تحت شعار "أعلى جودة بأفضل سعر"، ويضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية التي تلبي احتياجات الأسر المصرية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وأشار إلى أن فعاليات المهرجان تُقام من خلال منافذ جهاز مستقبل مصر القائمة بالفعل بالمحافظة، والتي تعمل على مدار العام لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين، إذ تشارك جميعها في المهرجان من خلال تقديم عروض وتخفيضات مميزة على مختلف السلع الأساسية، إلى جانب عدد من الفعاليات الترويجية وسحوبات على جوائز وقسائم شراء فورية للمترددين على المنافذ، بما يعزز استفادة المواطنين ويحقق أهداف المبادرة.