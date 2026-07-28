غازبروم: هيمنة الغاز الأمريكي المسال رفعت الأسعار بأوروبا 3 أضعاف

قال نائب رئيس شركة الطاقة الروسية "غازبروم"، كيريل بولوس، إن هيمنة الولايات المتحدة على سوق الغاز الطبيعي المسال رفعت الأسعار في أوروبا إلى 3 أضعاف مقارنة بالفترة التي كانت فيها كميات كبيرة من الغاز الروسي تُورد إلى السوق الأوروبية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بولوس، الثلاثاء، خلال جلسة ضمن أعمال "قمة الغاز الطبيعي المسال في منطقة المحيطين الهندي والهادئ 2026" المنعقدة في إندونيسيا.

وأكد بولوس أن الادعاءات بأن الغاز الطبيعي المسال أكثر موثوقية من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب في أوروبا لا تعكس الواقع.

وتابع: "اعتماد أوروبا على الغاز الروسي تعرض لانتقادات في الماضي، أما اليوم فإن 60 بالمئة من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال تأتي من الولايات المتحدة، وحصة الولايات المتحدة في واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي المسال تجاوزت 90 بالمئة".

وأوضح بولوس أن قطر تُعد منذ سنوات من أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، لافتًا إلى أن إمدادات هذا الغاز قد تتأثر بأي انقطاعات محتملة في منشآت الإنتاج أو بالمخاطر التي تهدد الملاحة عبر الممرات البحرية الإستراتيجية، مثل مضيق هرمز ومضيق ملقا وباب المندب وقناة بنما.

وقبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، كانت "غازبروم" أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، إذ بلغت حصتها في السوق الأوروبية نحو 40 بالمئة بحلول عام 2022.

وبسبب العقوبات الغربية، خسرت الشركة جزءا كبيرا من عملائها لصالح موردين مثل الولايات المتحدة وقطر والنرويج، وانخفضت صادراتها إلى أوروبا إلى نحو 18 مليار متر مكعب في عام 2025، مقارنة بـ201.7 مليار متر مكعب في عام 2021.