 تركيا ترسل طائرتين للمشاركة في إخماد حرائق الغابات بفرنسا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا ترسل طائرتين للمشاركة في إخماد حرائق الغابات بفرنسا

أنقرة/ الأناضول
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2026 - 10:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2026 - 10:30 ص

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي، الثلاثاء، إرسال طائرتين للمشاركة في إخماد حرائق الغابات في فرنسا، استجابة لطلب دعم من باريس.

وقال يوماقلي في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، إن حرائق الغابات المستمرة منذ أيام في أوروبا أظهرت مجددا مدى صعوبة جهود مكافحتها.

وأضاف: "بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان، وبعد إرسال طائرتين لإخماد الحرائق إلى إسبانيا، خصصنا طائرتين أخريين لفرنسا بناء على طلبها".

وأوضح أن تركيا بإمكاناتها وخبراتها لا تكتفي بحماية غاباتها، بل تؤدي مسؤوليتها أيضا في حماية غابات الدول الأخرى عند الحاجة.

وأعرب يوماقلي عن تمنياته بالنجاح للفرق التي انطلقت لتنفيذ المهمة، وللعاملين في مواقع مكافحة الحرائق.

والأحد، أرسلت تركيا طائرتين لإخماد الحرائق بهدف المشاركة في جهود مكافحة حرائق الغابات في إسبانيا.


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